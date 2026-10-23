P&G met en garde contre une forte hausse des coûts, mais les consommateurs continuent d’acheter

Procter & Gamble constate une hausse plus forte que prévu de ses coûts de matières premières et de transport en raison des prix élevés du pétrole. Le fabricant américain des marques Pampers, Ariel et Gillette affiche néanmoins des résultats supérieurs aux prévisions. Les produits de beauté et les articles ménagers, en particulier, continuent de bien se vendre.

La hausse des coûts pèse sur les marges

Procter & Gamble (P&G) s’attend à ce que la hausse des prix des matières premières, de l’énergie et du transport pèse sur ses bénéfices de 1,4 milliard de dollars (1,25 milliard d’euros) au cours de l’exercice comptable 2027. Auparavant, la multinationale tablait sur un impact des coûts de 1 milliard de dollars.