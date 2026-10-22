Un « médecin d’entreprise » controversé sème le trouble chez Prénatal

Prénatal, la chaîne néerlandaise de produits pour bébés déficitaire qui a récemment été rachetée par son PDG Jochem van Bueren, a fait appel aux services de Martijn Rozenboom, spécialiste du redressement d’entreprises, en tant que conseiller. Cela suscite une certaine inquiétude.

« Nous travaillons d’arrache-pied à une restructuration »

En septembre, on a appris que le PDG Jochem van Bueren avait racheté toutes les actions du spécialiste néerlandais des produits pour la mère et l’enfant à l’investisseur allemand Mutares. Cette transaction vise à assurer la continuité et à donner à Prénatal la marge de manœuvre nécessaire pour poursuivre sa croissance en tant qu’entreprise indépendante, avait alors déclaré le dirigeant. La chaîne, qui compte 34 magasins et une boutique en ligne, est déficitaire depuis des années.

Or, il apparaît désormais que le PDG a fait appel au « médecin des entreprises » Martijn Rozenboom en tant que conseiller, ce qui inquiète les syndicats, rapporte le FD. Rozenboom, connu pour racheter des entreprises déficitaires, est controversé depuis qu’il a repris Miss Etam au groupe belge FNG avant de la laisser finalement faire faillite. Il a été reconnu coupable par le tribunal de mauvaise gestion.

« Ce que j’entends de la part de nos adhérents ressemble beaucoup à sa manière habituelle de procéder. Cela me rappelle fortement les signaux que nous avions reçus de nos membres lorsque Rozenboom avait racheté Miss Etam, alors en faillite, juste après l’été 2020 », déclare Martin Pikaart, du syndicat AVV, au journal. Mais un porte-parole de Rozenboom dément : « Prénatal n’est pas en faillite. Nous travaillons d’arrache-pied à une restructuration. L’objectif est de renouer avec la rentabilité. Rozenboom a simplement été engagé en tant que conseiller stratégique. »