Nivea reste une source de préoccupation pour Beiersdorf, malgré son plan de redressement

Au troisième trimestre, Beiersdorf a de nouveau enregistré une baisse de ses ventes. Sa marque phare, Nivea, continue notamment de rencontrer des difficultés, même si le groupe allemand de cosmétiques perçoit les premiers signes de reprise. En revanche, les dermocosmétiques et la marque de luxe La Prairie affichent une forte croissance.

La faute aux distributeurs ?

Le chiffre d’affaires de Beiersdorf s’est élevé à 2,36 milliards d’euros au troisième trimestre, soit une baisse organique de 1,3 %. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires a reculé de 2,8 % à périmètre constant, pour s’établir à 7,3 milliards d’euros.