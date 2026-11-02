Des installations de réfrigération de Delhaize ont été piratées, Carrefour et Spar également touchés

(Mise à jour) Au moins quarante supermarchés Delhaize ont été victimes d’un piratage visant leurs meubles réfrigérés et leurs congélateurs. Carrefour et Spar (Colruyt Group) signalent eux aussi des problèmes. Cet incident rappelle la cyberattaque de grande envergure qui avait visé les meubles réfrigérés des supermarchés français en octobre.

Surtout des petits magasins touchés

Delhaize a confirmé à HLN et VTM Nieuws un « incident informatique » touchant les installations de réfrigération et de congélation dans une partie de ses supermarchés. Au moins quarante magasins auraient été touchés, tant en Flandre qu’en Wallonie.

Dans la nuit de dimanche à lundi, Delhaize a envoyé un SMS à tous ses responsables de magasin pour les avertir d’une hausse soudaine de la température dans les systèmes de réfrigération de plusieurs magasins, selon RTL Info. La température a grimpé dans les réfrigérateurs, mais surtout dans les congélateurs, jusqu’à environ 15 degrés. Le problème toucherait surtout des magasins Shop & Go situés à côté des stations-service Q8, des magasins Delhaize Proxy, mais aussi certains supermarchés Delhaize.

Chez Carrefour Belgique, 15 magasins auraient été touchés, chez Spar environ 5. La boucherie De Laet & Van Haver signale aussi que quelqu’un a bidouillé les paramètres de ses systèmes de réfrigération : les évaporateurs ont été mis en mode dégivrage, mais l’entreprise a pu intervenir à temps. Entre-temps, les chaînes de supermarchés suédoises ICA et Coop signalent aussi des problèmes similaires.

Cette nouvelle rappelle le piratage de grande envergure des installations frigorifiques survenu en octobre en France : au moins 350 supermarchés avaient alors été touchés après que des pirates informatiques eurent manipulé les systèmes de commande électroniques des installations de réfrigération et de congélation. Les dégâts s’élevaient à plusieurs dizaines de millions.

Ahold Delhaize, la société mère de Delhaize, vient à peine de se remettre d’une importante cyberattaque qui avait entraîné, par mesure de précaution, l’arrêt de nombreux services pendant plus d’une semaine.