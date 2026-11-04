Asda recrute un ancien PDG de Morrisons

La chaîne de supermarchés britannique Asda nomme David Potts (ancien de Morrisons) au poste de PDG avec effet immédiat afin de redynamiser l’enseigne. L’actuel PDG, Allan Leighton, se retire pour occuper le poste de président non exécutif, alors qu’il n’était revenu au sein du groupe de distribution qu’il y a deux ans.

« Un retour à la croissance »

Potts a dirigé pendant huit ans, jusqu’en 2023, la chaîne concurrente Morrisons. Au cours de cette période, il a orchestré un redressement de la chaîne de supermarchés, qui a ensuite été rachetée par la société américaine de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice. Avant son passage chez Morrisons, Potts était PDG de Tesco en Irlande, des activités britanniques et de la division asiatique.