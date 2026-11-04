La cyberattaque coûtera jusqu’à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires à Ahold Delhaize

La cyberattaque qui a paralysé pendant plus d’une semaine, en octobre, de nombreux systèmes informatiques d’Ahold Delhaize pèsera sur le chiffre d’affaires et les bénéfices du groupe. Au cours du troisième trimestre écoulé, le distributeur a enregistré des résultats légèrement supérieurs aux prévisions en Europe, mais légèrement inférieurs aux États-Unis.

Marge bénéficiaire prévue en légère baisse

Ahold Delhaize se voit contraint de revoir légèrement à la baisse ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice après la cyberattaque qui a conduit, mi-octobre, à la mise hors ligne préventive des boutiques en ligne, des applications et d’autres systèmes, tant en Europe qu’aux États-Unis. Cet incident devrait coûter au distributeur entre 200 et 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le résultat d’exploitation sera inférieur de 75 à 100 millions d’euros. Le distributeur table donc sur une marge opérationnelle qui « avoisinera » les 4 %, alors qu’il évoquait auparavant une marge « d’environ 4 % ».