Le rachat de Douwe Egberts donne un coup de fouet à Keurig Dr Pepper

Grâce notamment à l’acquisition de JDE Peet’s, la société mère de marques de café telles que Douwe Egberts, Senseo et Jacobs, le chiffre d’affaires du groupe de boissons Keurig Dr Pepper a augmenté de plus de 70 %. L’année prochaine, le groupe va à nouveau se scinder.

Marge brute sous pression

Le chiffre d’affaires de Keurig Dr Pepper, qui, outre ses activités dans le café, détient également des marques de boissons gazeuses telles que Dr Pepper, 7Up, Sunkist et Canada Dry, a augmenté de 70,6 % pour atteindre 7,34 milliards de dollars (6,56 milliards d’euros). Mais même sans l’acquisition de l’entreprise de café, la croissance aurait été solide, à 8,6 %, grâce à une hausse des volumes de 6,5 % et à une augmentation des prix de 2,1 %. Le bénéfice par action a augmenté de 22 %. L’entreprise a ainsi dépassé les prévisions des analystes. Toutefois, la hausse des coûts a entraîné une baisse de la marge brute, qui est passée de 54,3 % à 48 %.