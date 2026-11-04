Le chiffre d’affaires de Barry Callebaut s’effondre, mais sa dette s’allège également

Le marché du chocolat reste instable, mais Barry Callebaut retrouve un peu de répit. Le chiffre d’affaires du fabricant de chocolat a chuté de 15 %, mais les volumes de vente se redressent et la dette diminue.

Les ventes de chocolat rebondissent

Barry Callebaut a clôturé l’exercice 2025/26 avec un chiffre d’affaires de 12,19 milliards de francs suisses (13,29 milliards d’euros), soit une baisse de 15,2 % à taux de change constants. La baisse des prix du cacao a particulièrement pesé sur le chiffre d’affaires.