[En images] Sligro réduit considérablement la taille de son magasin phare à Anvers

Sligro a rouvert son magasin phare à Anvers-Nord sur une surface nettement plus petite, avec un nouveau parcours de circulation, de nouveaux rayons et un éclairage adapté. Les professionnels peuvent ainsi faire leurs achats plus rapidement, explique le grossiste en restauration.

« Entrer et sortir plus vite »

Après deux mois de travaux, pendant lesquels le magasin est resté ouvert sans interruption, Sligro a pu rouvrir mardi son magasin rénové à Anvers-Nord. Ce qui frappe, c’est que le magasin présente désormais un agencement plus compact, sur environ 6 500 m². Il s’agit d’une réduction considérable : lorsque le grossiste néerlandais spécialisé dans la restauration a ouvert ici son magasin phare belge en 2018, après une série de litiges liés aux permis, celui-ci s’étendait sur pas moins de 16 000 m².

Dans le magasin rénové, les clients suivent désormais un nouveau parcours logique. Les catégories de produits sont organisées de manière plus claire et mieux mises en valeur. Les nouveaux rayonnages et l’éclairage sont adaptés à ces parcours. « Pour un professionnel de la restauration, le temps, c’est de l’argent. Grâce à un parcours clair et à une meilleure visibilité, ils entrent et sortent plus rapidement, avec tout ce dont ils ont besoin », explique Marco Claes, directeur du magasin.

Un espace d’inspiration polyvalent de 1 600 m² sera également aménagé au premier étage, avec vue sur le Havenhuis. Cet espace sera utilisé de manière multifonctionnelle pour inspirer les clients, les fournisseurs et les collaborateurs. Sligro Anvers Nord accueille plus de 3 000 clients uniques par mois. Pendant la période très chargée de fin d’année, ce chiffre peut doubler.