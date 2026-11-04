Le traiteur italien Prego ! ouvre son premier magasin en franchise

Trois ans après l’ouverture de son premier établissement, Prego! franchit une nouvelle étape dans son développement : le 6 novembre, le traiteur italien belge ouvrira à Montigny-le-Tilleul sa toute première franchise.

19e magasin en Belgique

Le premier franchisé de Prego ! est Geoffrey Piccicuto, qui était responsable du rayon épicerie italienne chez l’hypermarché Cora. Fort de ses nombreuses années d’expérience dans la grande distribution alimentaire, de sa passion pour la cuisine italienne et de ses racines siciliennes, il s’est avéré être le candidat idéal pour ce concept de traiteur. C’est à Montigny-le-Tilleul qu’il ouvre la 19e succursale en Belgique et le premier magasin franchisé de la chaîne. L’établissement est situé le long d’une artère très fréquentée, à proximité du périphérique de Charleroi, et dispose d’un vaste parking.