Peter Isaac quitte définitivement Jumbo Belgique

Après plus de huit ans, l’ancien PDG Peter Isaac a définitivement mis un terme à son engagement auprès de Jumbo Belgique. Après la cession à Anrico Maat, il a continué pendant un certain temps à exercer les fonctions de conseiller stratégique auprès du distributeur, mais ce chapitre touche désormais à sa fin.

Le dirigeant revient avec fierté sur son parcours

« Plus tôt cette année, j’ai cédé mes responsabilités de directeur général et je suis resté impliqué quelque temps en tant que conseiller stratégique. Cette période est désormais également terminée », indique Isaac sur LinkedIn. « C’est avec beaucoup de gratitude que je repense aux personnes avec lesquelles j’ai eu le privilège de travailler, à la confiance qui m’a été accordée et à tout ce que nous avons accompli ensemble. »

Isaac, qui avait auparavant travaillé chez Lidl en Belgique, a lancé Jumbo sur le marché belge en 2019. « Avec une équipe exceptionnelle, nous avons développé l’organisation pour atteindre 44 magasins et près de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici fin 2025. Une réussite sur laquelle je jette un regard avec fierté et, surtout, beaucoup de reconnaissance. » Les projets futurs de l’ancien PDG ne sont pas encore précis : il souhaite, dans les années à venir, « occuper un poste à haute responsabilité pour donner une orientation aux entreprises, contribuer au développement des personnes et des organisations, et traduire la stratégie en résultats concrets ».

Le successeur s’entretient avec les franchisés d’autres chaînes

En mars de cette année, Anrico Maat a pris ses fonctions de nouveau directeur pour la Belgique. Il voit un potentiel considérable pour Jumbo dans le pays : « Notre formule correspond bien au caractère quelque peu bourguignon du consommateur belge, pour qui le prix est très important, mais aussi l’assortiment, le service et l’ancrage local. C’est dans la combinaison de ces facteurs que réside notre différence », a-t-il récemment déclaré dans une interview accordée à RetailDetail. Il affirme prendre régulièrement le café avec des franchisés d’autres enseignes, qui constatent que Jumbo offre un modèle économique rentable.