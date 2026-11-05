Kraft Heinz vend des marques de café pour financer sa reprise

Kraft Heinz se sépare de la majeure partie de ses activités liées au café en Amérique du Nord. La cession de marques telles que Maxwell House, Gevalia et Tassimo devrait alléger son endettement et libérer des ressources pour de nouveaux investissements. Dans le même temps, le chiffre d’affaires continue de baisser, même si le groupe agroalimentaire affiche des résultats supérieurs aux prévisions.

Priorité aux marques plus rentables

Kraft Heinz cède 70 % de sa branche café nord-américaine à la société d’investissement One Rock Capital Partners. La transaction valorise ces activités à 650 millions de dollars (577 millions d’euros). Kraft Heinz conserve une participation minoritaire de 30 % et prévoit de finaliser la vente mi-2027. L’accord porte sur sept marques de café, dont Maxwell House, Gevalia, Tassimo, Ethical Bean et Sanka. Ces activités représentent environ 3 % du chiffre d’affaires du groupe.