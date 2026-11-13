La brasserie Haacht tire d’un fût sans alcool : 860 000 euros pour la Primus 0.0 et la bière à l’orange sanguine

La brasserie Haacht se lance dans la bière sans alcool. Cette brasserie familiale investit 860 000 euros dans sa propre production et dans des installations de tirage adaptées, et lance une première en Belgique : la première bière aux fruits sans alcool servie au fût. D’ici fin 2027, chaque marque de bière de la gamme devra proposer une variante sans alcool.

Bière aux fruits sans alcool

La bière sans alcool constitue l’un des rares marchés en croissance au sein d’un secteur brassicole belge en recul. Selon la fédération sectorielle, la demande augmente de 25 %. La brasserie Haacht répond désormais à cette tendance en investissant 660 000 euros dans de nouvelles installations de production, ce qui permettra désormais au groupe de brasser entièrement lui-même ses bières sans alcool.

Les premiers résultats sont la Primus 0.0 et la Super 8 Blood Orange 0.0. Avec cette dernière, Haacht revendique une première belge : la première bière aux fruits sans alcool en fût. La brasserie vise ainsi principalement les jeunes consommateurs, qui optent de plus en plus souvent pour des boissons sans alcool. La nouvelle Primus 0.0 sera bientôt disponible à la pression dans les établissements horeca, tandis que la Super 8 Blood Orange 0.0 suivra au printemps. À partir de mars 2027, ces deux bières seront également disponibles en canette dans les supermarchés.

Sans alcool, même à la pression

« Environ la moitié des jeunes préfèrent les variantes sans alcool, mais jusqu’à aujourd’hui, il n’était pas possible d’en boire à la pression », explique Séverine Distave, Chief Marketing Growth Officer chez Haacht. La Primus entièrement sans alcool doit en outre soutenir l’expansion internationale, notamment aux Pays-Bas, où une bière sans alcool doit effectivement contenir 0,0 % d’alcool.

Outre l’investissement dans la production, Haacht consacre 200 000 euros à la mise en place de systèmes de tirage adaptés chez ses partenaires du secteur de la restauration. La bière sans alcool est plus sensible aux bactéries et à la perte de qualité, ce qui fait que les installations de tirage traditionnelles ne sont pas toujours adaptées. Les nouveaux systèmes fonctionnent avec des tuyaux à bière réfrigérés et interchangeables. « La bière a tout simplement sa place au café. C’est pourquoi nous voulons pouvoir offrir cette même expérience même sans alcool : fraîchement tirée, au comptoir », explique Distave.