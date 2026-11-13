[Filet Pur] Ça ne sent pas bon

Le café est l’arme secrète des Chinois, un grand patron français s’égare dans le triangle anal, une promotion-choc venue de Hollande fait un flop et le leader du marché explore les frontières du food-retail. Filet Pur vous faxe l’actualité du FMCG.

Cheval de Troie

La très médiatisée cyberattaque contre les systèmes de réfrigération des supermarchés était-elle l’œuvre des Gardiens de la Révolution iraniens ? En France, oui, selon le ministre français des Affaires étrangères. En Belgique, nos excellences de l’Intérieur et des Affaires étrangères se chamaillent encore à ce sujet. Un conflit de compétences, sans doute : les congélateurs se trouvaient bien sur le territoire national, mais la menace venait de l’étranger. Donc oui, qui s’en charge ? Régionaliser la lutte contre la cybercriminalité ? Bah, tant qu’on y est.