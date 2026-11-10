“Cyberaanval op Franse supermarkten was werk van Iran”

De cyberaanval die in oktober de koelinstallaties van honderden Franse supermarkten trof, was het werk van de Iraanse Revolutionaire Garde, stelt de Franse overheid. Geldt dat ook voor de hack op supermarkten in andere Europese landen, begin november?

“Aanval op de nationale veiligheid”

De cyberaanval die in de nacht van 11 op 12 oktober de koelsystemen van honderden Franse supermarken ontregelde, zou het werk zijn van de hackersgroep CyberAveng3rs die deel uitmaakt van Shahid Kaveh, de cybereenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde. Althans, dat stelt de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot, die spreekt van “een grootschalige aanval op de nationale veiligheid en op onze burgers”. Het Franse parket heeft al arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de leider van de Revolutionaire Garde en tegen de twee leiders van de Shahid Kaveh-cybereenheid.

Volgens de Franse autoriteiten kunnen enkele IP-adressen gelinkt worden aan Iran en zou een typische cyberaanvalmethode van de Shahid Kaveh zijn gebruikt, die sporen van Farsi bevat. Sowieso is het erg moeilijk om de daders van zulke cyberaanvallen te identificeren, aangezien ze amper sporen achterlaten. De getroffen koelsystemen waren bovendien erg kwetsbaar voor dit soort hacks.

Opgeëist door Russische hackers

Twee weken na de Franse hack trof een nieuwe, gelijkaardige cyberaanval enkele tientallen supermarkten in zeker twaalf Europese landen, waaronder ook winkels van Delhaize, Carrefour en Intermarché in België. Ook toen slaagden hackers erin om binnen te dringen in de besturingssystemen van koelinstallaties en er de ontdooifunctie aan te zetten, waardoor de temperatuur steeg en de voedingswaren onverkoopbaar werden.

Die aanval werd geclaimd door de pro-Russische hackersgroepen NoName057(16) en Z-Pentest, maar veel experts hebben vraagtekens bij die opeising, omdat de hackers geen enkel bewijs leveren en niet bekend staan om dit soort aanvallen. Het Kremlin ontkende elke betrokkenheid. Of Iraanse hackers ook verantwoordelijk waren voor die tweede golf van aanvallen, is niet duidelijk. Analisten stellen zich vragen bij de motieven achter de cyberaanval: Iran heeft hier weinig bij te winnen.

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