Norah opent eerste Belgische winkel in Diest, Hasselt volgt

Niet in Hasselt, zoals eerder aangekondigd, maar wel in Diest opent de Nederlandse damesmodeketen Norah nog dit jaar een eerste Belgische winkel. “Soms gaat een planning sneller dan je zelf had bedacht”, zegt CEO Han Sterk.

Nieuw hoofdstuk

In augustus kondigde topman Sterk aan dat Norah kort na het sluiten van de winkels in Turnhout en Geel een Vlaamse comeback zou maken, met winkels op betere locaties. Een eerste winkel zou begin 2027 openen aan de Koning Albertstraat 60 in Hasselt, in het voormalige pand van Casa, vlakbij Inno en Hema, meldde de topman toen op LinkedIn.

Op datzelfde kanaal post hij nu een verrassende update: nog dit jaar opent Norah al in Diest. “Aan de Botermarkt 17, in het voormalige pand van s.Oliver, openen we nog vóór Hasselt onze deuren.” Het 350 m² grote pand wordt volgens het nieuwste winkelconcept ingericht.

Een eerste winkel openen in een nieuw land is bouwen aan een nieuw hoofdstuk, schrijft Sterk. “En straks zien hoe ook Belgische vrouwen bij Norah hun favoriete outfit vinden. Ik vind het fantastisch dat we die stap dit jaar al kunnen zetten. Met Stad Diest als eerste bestemming en Hasselt in het vooruitzicht.”