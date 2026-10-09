Four Roses opent zesde winkel in Leuven

Four Roses breidt verder uit met een nieuwe brandstore in Leuven. Op 23 oktober opent het Belgische damesmodemerk er zijn zesde eigen winkel, op de Bondgenotenlaan.

“DNA tot leven”

Volgens het modemerk blijft een fysieke winkel een belangrijk onderdeel van de klantenbeleving. “Mode wil je kunnen zien, voelen en passen, maar voor ons is een winkel ook veel meer dan een verkooppunt. Het is de plek waar we het DNA van Four Roses volledig tot leven kunnen brengen: in de collectie, de styling, het interieur en vooral in het persoonlijke contact met onze klant.”

Four Roses heeft al brandstores in Aalst, Antwerpen, Gent, Hasselt en Nieuwpoort. Het Gentse merk zegt nu bewust voor Leuven te kiezen vanwege het jonge en stedelijke profiel van de universiteitsstad. Het merk ziet gelijkenissen met Gent, waar het al een eigen winkel heeft. In de Leuvense vestiging wil het bedrijf behalve de collecties ook persoonlijk stijladvies aanbieden.

Met de uitbreiding zet Four Roses zijn omnichannelstrategie voort. Terwijl de modesector steeds sterker digitaliseert, ziet het bedrijf fysieke winkels als een manier om klanten dichter aan het merk te binden. Ook de multibrandverkooppunten blijven volgens Four Roses een belangrijke rol spelen.