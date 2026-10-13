LVMH boert verder achteruit door Chinese zwakte

De Franse luxegigant LVMH, moederbedrijf van Louis Vuitton en Dior, tekent ook in het derde kwartaal een teleurstellende omzetgroei op, te wijten aan de zwakke vraag uit China. Een voorbode van nieuwe vertraging in de luxesector, die al drie jaar met tegenwind kampt?

Chinezen verliezen vertrouwen

LVMH rapporteerde een autonome omzetgroei van 1% op jaarbasis, goed voor een totale omzet van 18,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren, verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale omzet, zag de autonome omzet zelfs met 5% dalen.