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Geschreven door Pauline Neerman
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Ook H&M onderzoekt mogelijke hack, maar vindt niets

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Mode13 oktober, 2026
H&M © Martin Pilette

Alsof de cyberincidenten bij Ahold Delhaize en de koelinstallaties van Franse supermarkten deze week nog niet genoeg waren, onderzoekt nu ook H&M-groep berichten over een mogelijke hack. Al is nog onzeker of er werkelijk is ingebroken: de modereus vindt (vooralsnog) geen aanwijzingen.

Fake news?

H&M onderzoekt sinds maandag 12 oktober berichten over een mogelijke cyberaanval. Volgens de Britse krant The Times zou het Zweedse modeconcern geviseerd zijn door de hackersgroep ShinyHunters, hetzelfde hackerscollectief als bij de recente aanval op de Britse moderetailer ASOS.

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