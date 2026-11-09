Ahold Delhaize versnelt expansie Food Lion met vijf overnames

Food Lion, een Amerikaanse supermarktketen van Ahold Delhaize, neemt vijf winkels over van concurrent Winn-Dixie in de staat Georgia. De retailer overtreft zo zijn groeidoelstelling voor 2026 en krijgt steviger voet aan wal in het zuidoosten van de Verenigde Staten.

Vijftien nieuwe winkels in 2026

Food Lion had aanvankelijk gepland om dit jaar tien nieuwe supermarkten te openen, maar dankzij de overname van vijf Winn-Dixie-vestigingen stijgt dat aantal naar vijftien. De winkels liggen in Brunswick, Folkston, Lake Park, St. Simons Island en Valdosta, allemaal in het zuiden van Georgia.

De vijf supermarkten blijven voorlopig onder de naam Winn-Dixie actief, totdat de transactie rond is. Food Lion wil ze medio december ombouwen en heropenen onder de eigen vlag. De retailer verwacht ongeveer 375 medewerkers aan te werven. “Met deze winkels kunnen we meer gezinnen in Georgia bedienen”, zegt Greg Finchum, topman van Food Lion. “Elke nieuwe winkel vergroot ons bereik en versterkt onze aanwezigheid in de gemeenschappen waar we actief zijn.”

Naast een vernieuwde winkelinrichting en een uitgebreid assortiment verse producten krijgen klanten toegang tot de online diensten van Food Lion, waaronder afhalen en thuisbezorging via Food Lion To Go.