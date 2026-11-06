Día stoot Argentinië af voor 50 miljard dollar

Grupo Dia verkoopt zijn Argentijnse activiteiten aan Grupo De Narváez van de Argentijnse zakenman Francisco de Narváez. De verkoop maakt deel uit van een herstructureringsplan waarbij de supermarktgroep zich voortaan volledig richt op kernmarkt Spanje.

54 miljoen euro in het rood

De Argentijnse tak van de keten leed in de twaalf maanden tot juni 2026 boekhoudkundige verliezen van 54 miljoen euro en verbruikte 14 miljoen euro aan kasmiddelen. Een molensteen aan de nek van de Spaanse groep, want zonder die last vertoont Grupo Dia naar eigen zeggen “een significante verbetering in de financiële prestaties”. De netto-omzet steeg met 10,2%, de aangepaste EBITDA-marge bedroeg 6,9% en de nettowinst (zonder Argentinië) steeg zelfs met 54% tot 169 miljoen euro.