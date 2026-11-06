Alcoholvrij bier moet krimpende biermarkt redden: ook AB InBev schakelt versnelling hoger

Terwijl de klassieke bierconsumptie blijft dalen, boomt alcoholvrij bier. In Belgische supermarkten steeg de verkoop dit jaar met 25%. AB InBev maakt van alcoholvrije varianten daarom een strategische prioriteit en investeert volop in nieuwe producten en technologie.

Alcoholvrij verovert het bierschap

De Belgische biermarkt mag dan onder druk staan, alcoholvrij bier beleeft gouden tijden. In de supermarkten groeide het verkochte volume in 2026 met liefst 25%, goed voor bijna twee derde van de totale volumegroei op de Belgische biermarkt in dat kanaal. Het marktaandeel van alcoholvrij bier in Belgische supermarkten steeg zo van 3,2% in 2021 naar 6,7% dit jaar, meldt AB InBev.