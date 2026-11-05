Kraft Heinz verkoopt koffiemerken om herstel te financieren

Kraft Heinz neemt afscheid van het grootste deel van zijn Noord-Amerikaanse koffieactiviteiten. De verkoop van merken als Maxwell House, Gevalia en Tassimo moet de schuldenlast verlichten en ruimte creëren voor nieuwe investeringen. Intussen blijft de omzet dalen, al presteert het voedingsconcern beter dan verwacht.

Focus op rendabelere merken

Kraft Heinz verkoopt 70% van zijn Noord-Amerikaanse koffietak aan investeringsmaatschappij One Rock Capital Partners. De transactie waardeert de activiteiten op 650 miljoen dollar (577 miljoen euro). Kraft Heinz behoudt een minderheidsbelang van 30% en verwacht de verkoop medio 2027 af te ronden. De deal omvat zeven koffiemerken, waaronder Maxwell House, Gevalia, Tassimo, Ethical Bean en Sanka. De activiteiten vertegenwoordigen ongeveer 3% van de groepsomzet.