Carrefour blikt terug op recordeditie Scanmania

De jubileumeditie van Scanmania is de succesvolste commerciële activatie in de geschiedenis van Carrefour België gebleken. De winnaar van de goudstaaf van 1 kg werd dinsdagavond bekengemaakt.

“Sterkste commerciële troef”

Carrefour België noteerde vorige maand 20% meer ingewisselde vouchers vergeleken met de verjaardagsactie van vorig jaar en zelfs 75% meer in vergelijking met de Scanmania-editie van mei 2025. “Dit is een fantastisch avontuur voor Carrefour in België,” zegt Geoffroy Gersdorff, CEO van Carrefour België. “In de huidige economische context hebben we met het hele team keihard gewerkt aan concrete oplossingen voor de koopkracht van het Belgische gezin. Scanmania is onze sterkste commerciële troef: we combineren de beste promoties en scherpe prijzen met een unieke beleving voor onze klanten.”

“Niet alleen de participatie is gegroeid, ook onze prijzenpot is meegegroeid met onze 25e verjaardag”, aldus marketingdirecteur Yannick de Bièvre. “Iedereen die gisteravond in de finale stond was eigenlijk al een winnaar, maar met deze hoofdprijzen in goud wilden we een extra krachtig signaal geven van appreciatie aan onze trouwe klanten.”

20 finalisten

Tijdens de finale dinsdagavond in Antwerpen namen 20 klanten uit heel het land het tegen elkaar op. In drie kwalificatierondes moesten ze de waarde van een winkelkar schatten, het exacte gewicht van een boodschappenzak aanvoelen en hun geheugen testen. De drie beste deelnemers moesten een doolhof vol laserstralen trotseren.

Nicolas, klant van Carrefour Market La Bouverie, ging aan de haal met de goudstaaf van 1 kilo, ter waarde van meer dan 110.000 euro. De nummers twee en drie, Anky (klant van de Hyper in Lier) en Anouk (klant van Market Strombeek), wonnen elk een goudstaaf van 50 gram ter waarde van ruim 5.000 euro. De overige 17 finalisten ontvingen elk 500 euro aan Carrefour-aankoopbonnen.