Italiaanse traiteurketen Prego! opent eerste franchisewinkel

Drie jaar na de opening van de eerste vestiging zet Prego! een nieuwe stap in zijn groeiverhaal: op 6 november opent de Belgische Italiaanse traiteur in Montigny-le-Tilleul zijn allereerste franchisewinkel.

19de vestiging in België

De eerste franchisenemer van Prego! is Geoffrey Piccicuto, die bij hypermarkt Cora verantwoordelijk was voor het Italiaanse kruideniersassortiment. Met zijn jarenlange ervaring in foodretail, zijn passie voor de Italiaanse keuken en zijn Siciliaanse roots bleek hij de perfecte match voor het traiteurconcept. In Montigny-le-Tilleul opent hij de 19de vestiging in België én de eerste franchisewinkel van de keten. De zaak ligt langs een drukke verbindingsweg, vlak bij de ring rond Charleroi, en beschikt een ruime parking.