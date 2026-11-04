Peter Isaac verlaat Jumbo België nu helemaal

Na ruim acht jaar heeft voormalig CEO Peter Isaac zijn betrokkenheid bij Jumbo België volledig afgerond. Hij was na de overdracht aan Anrico Maat nog een tijd actief als strategisch adviseur voor de retailer, maar ook dat hoofdstuk loopt nu af.

Topman kijkt met trots terug

“Eerder dit jaar droeg ik mijn verantwoordelijkheid als Managing Director over en bleef ik nog enige tijd betrokken als Strategic Advisor. Ook die periode is inmiddels afgerond,” meldt Isaac op LinkedIn. “Ik kijk met veel dankbaarheid terug op de mensen met wie ik heb mogen samenwerken, het vertrouwen dat ik heb gekregen en alles wat we samen hebben bereikt.”

Isaac, die een verleden had bij Lidl in België, lanceerde Jumbo in 2019 op de Belgische markt. “Samen met een bijzonder team hebben we de organisatie uitgebouwd tot 44 winkels en bijna € 500 miljoen omzet eind 2025. Een prestatie waar ik met trots en vooral veel waardering op terugkijk.” Wat de voormalige topman nu gaat doen, is nog niet concreet: hij wil de komende jaren “vanuit een eindverantwoordelijke rol richting geven aan ondernemingen, mensen en organisaties verder ontwikkelen en strategie vertalen naar concrete resultaten.”

Opvolger praat met franchisenemers van andere ketens

In maart van dit jaar trad Anrico Maat aan als nieuwe directeur voor België. Hij ziet flink wat potentieel voor Jumbo in het land: “Onze formule sluit goed aan bij het wat Bourgondische karakter van de Belgische consument, waarbij prijs heel belangrijk is, maar ook het assortiment, de service en de lokale verbondenheid. In de combinatie van die factoren zit ons onderscheid”, zei hij recent in een interview met RetailDetail. Hij zegt flink wat kopjes koffie te drinken met franchisenemers van andere organisaties, die zien dat Jumbo een goed verdienmodel biedt.