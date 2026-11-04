[In Beeld] Sligro krimpt Antwerps vlaggenschip fors in

Sligro heeft zijn vlaggenschipvestiging in Antwerpen Noord heropend op een beduidend kleinere oppervlakte, met een nieuwe looprichting, nieuwe rekken en aangepaste verlichting. Professionals kunnen zo sneller winkelen, zegt de foodservicegrossier.

“Sneller binnen en weer buiten”

Na werken die twee maanden duurden, en waarbij de winkel de hele tijd open bleef, kon Sligro dinsdag zijn vernieuwde winkel in Antwerpen Noord heropenen. Wat opvalt is dat de winkel compacter is ingedeeld, op ongeveer 6.500 m². Dat is een forse krimp: toen de Nederlandse foodservicegroothandel hier na een reeks vergunningsbetwistingen zijn Belgische vlaggenschip opende in 2018, was dat op een oppervlakte van wel 16.000 m².

In de vernieuwde winkel volgen klanten voortaan een nieuwe, logische looprichting. De productgroepen zijn overzichtelijker ingedeeld en beter in beeld gebracht. De nieuwe rekken en de verlichting zijn afgestemd op die looplijnen. “Voor een foodprofessional is tijd geld. Met een duidelijke looprichting en meer overzicht zijn ze sneller binnen en weer buiten, met alles wat ze nodig hebben”, zegt vestigingsmanager Marco Claes.

Er komt ook een polyvalente inspiratieruimte van 1600m² op de eerste verdieping, met zicht op het Havenhuis. De ruimte zal multifunctioneel worden ingezet om klanten, leveranciers en medewerkers te inspireren. Sligro Antwerpen Noord ontvangt meer dan 3.000 unieke klanten per maand. In de drukke eindejaarsperiode kan dit aantal verdubbelen.