Cyberaanval kost Ahold Delhaize tot 250 miljoen euro omzet

De cyberhack die heel wat IT-systemen van Ahold Delhaize in oktober meer dan een week lamlegde, zal wegen op de omzet en de winst van de groep. In het afgelopen derde kwartaal presteerde de retailer iets beter dan verwacht in Europa, iets minder in de VS.

Verwachte winstmarge iets lager

Ahold Delhaize ziet zich genoodzaakt de prognoses voor het volledige boekjaar licht te verlagen na de cyberhack waardoor half oktober webshops, apps en andere systemen zowel in Europa als in de VS preventief offline werden gehaald. Het incident kost de retailer naar verwachting 200 tot 250 miljoen euro aan omzet. De bedrijfswinst zal 75 tot 100 miljoen euro lager liggen. De retailer verwacht daarom een operationele winstmarge die de 4% “zal naderen”, terwijl eerder sprake was van een marge van “rond de 4%”.