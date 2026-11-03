Cyberhack op koelinstallaties trof wellicht meer dan 12 Europese landen

Winkels in zeker twaalf Europese landen lijken getroffen door de cyberaanval op koelsystemen die in de nacht van zondag op maandag plaatsvond. Ook supermarkten in onder andere Italië, Roemenië en Duitsland blijken nu betrokken.

Mogelijk ook Frankrijk getroffen

Naast de al eerder genoemde landen België, Luxemburg, Nederland, Zweden, Estland, Ierland, en Finland zouden ook winkels in Denemarken, Duitsland, Italië, Roemenië en Portugal de gevolgen hebben ondervonden van de cyberaanval op koelinstallaties. De update wordt op X gemeld door GeoInsider, een platform dat de online berichtgeving analyseert. Volgens GeoInsider zou ook Frankrijk getroffen kunnen zijn, maar dat is nog niet bevestigd.

Hackers slaagden erin om binnen te dringen in de besturingssystemen van koelinstallaties en konden er de ontdooifunctie aanzetten, waardoor de temperatuur steeg en de voedingswaren onverkoopbaar werden. Na de grootschalige hack in Frankrijk drie weken geleden, voerden veel retailers weliswaar updates en aanpassingen door, waardoor de schade al bij al beperkt bleef, maar een aantal verouderdere of slecht beveiligde installaties werden toch het slachtoffer. In België ging het om 76 winkels, in Nederland 17, in andere landen zou het om nog lagere aantallen gaan.

Naar de daders en hun motieven blijft het raden. Intussen melden de meeste betrokken retailers dat alle winkels weer normaal functioneren en bevoorraad worden.