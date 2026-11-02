Cyberhack: koelinstallaties van supermarkten in 7 Europese landen getroffen

Nadat maandagochtend Delhaize in België bevestigde dat de koelinstallaties van een veertigtal supermarkten werden gehackt, volgden snel meldingen van andere ketens en in andere landen. Alles wijst op een herhaling van de hack in Frankrijk drie weken geleden. Wie zit erachter?

Impact breidt uit

In België is intussen duidelijk dat minstens 76 voedingswinkels werden getroffen door een hack die de koel- en vriesinstallaties ontregelde, waardoor de temperatuur steeg en de waren onverkoopbaar werden. Het gaat om een veertigtal winkels van Delhaize – voornamelijk kleinere buurt- en gemakswinkels van de formules Shop&Go en Proxy – 15 vestigingen van Carrefour, eveneens een 15-tal van Intermarché, 5 van Spar Colruyt Group, en één vestiging van IKEA, in Bergen.