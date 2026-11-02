Koelmeubels Delhaize-supermarkten gehackt, ook Carrefour en Spar getroffen

(Update) Minstens veertig supermarkten van Delhaize zijn het slachtoffer van een hack op de koel- en diepvriesmeubels. Ook Carrefour en Spar (Colruyt Group) melden problemen. Het incident doet denken aan de grootschalige cyberaanval op koelmeubels in Franse supermarkten in oktober.

Vooral kleinere winkels getroffen

Delhaize bevestigt aan HLN en VTM Nieuws een “IT-incident” bij de koel- en vriesinstallaties in een deel van haar supermarkten. Er zouden minstens veertig winkels getroffen zijn, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

In de nacht van zondag op maandag stuurde Delhaize een sms naar al zijn filiaalmanagers om ze te waarschuwen voor plotselinge temperatuurstijgingen in de koelinstallaties van verschillende winkels, zo meldt RTL Info. De temperatuur steeg in koelkasten, maar vooral ook in diepvriezers, tot ongeveer 15 graden. Het probleem zou zich vooral voordoen bij Shop & Go-winkels naast Q8-tankstations, bij Delhaize Proxy-winkels, maar ook bij sommige Delhaize-supermarkten.

Bij Carrefour België zouden 15 winkels getroffen zijn, bij Spar een vijftal. Ook slagerij De Laet & Van Haver meldt dat er van buitenaf gemorreld werd aan de parameters van hun koelingssystemen: de verdampers werden op ontdooien gezet, maar het bedrijf kon tijdig ingrijpen. Intussen melden ook de Zweedse supermarktketens ICA en Coop vergelijkbare problemen.

Het nieuws doet denken aan de grote hack op koelinstallaties die in oktober plaatsvond in Frankrijk: daarbij werden minstens 350 supermarkten getroffen nadat hackers de elektronische besturing van koel- en vriesinstallaties manipuleerden. Er was voor tientallen miljoenen schade.

Ahold Delhaize, moederbedrijf van Delhaize, is nog maar pas hersteld van een grote cyberhack waarbij heel wat diensten meer dan een week uit voorzorg werden stilgelegd.