Ahold Delhaize wel degelijk getroffen door hack: retailer dient klacht in

Het IT-incident dat Ahold Delhaize trof, was dan toch een cyberaanval, zo blijkt uit het feit dat de retailer maandag een klacht heeft ingediend bij de Nederlandse politie. Het bedrijf maakt intussen vooruitgang met het weer operationeel krijgen van alle diensten.

“Kwaadwillige handelingen”

De verdachte activiteiten die Ahold Delhaize ertoe brachten om proactief zijn webshops, apps en andere systemen offline te halen, waren het gevolg van “kwaadwillige handelingen van anderen”, zegt de retailer maandagavond in een update. Waarom het bedrijf meer dan een week gewacht heeft met het formeel indienen van een klacht, zegt het persbericht niet.

CEO Frans Muller benadrukt wel dat het uitzetten van de systemen “de juiste beslissing” was. Ook herhaalt de retailer dat er geen aanwijzingen zijn dat er gevoelige gegevens van klanten, medewerkers of partners zijn gestolen. “Aangezien het onderzoek nog loopt, geven we geen verdere details vrij die de veiligheidsmaatregelen in gevaar zouden kunnen brengen of onze inspanningen zouden kunnen belemmeren”, luidt het.

Intussen zijn de website en app van Albert Heijn weer online en wordt de thuisbezorging naar verwachting vanaf vrijdag 23 oktober hervat. Ook de websites van Etos en Gall & Gall zijn weer beschikbaar voor klanten. In België is de e-commerce weer volledig operationeel. Ook het merendeel van de websites en apps in de regio Centraal- en Zuidoost-Europa werken weer. De e-commercediensten van de Ahold Delhaize supermarktketens in de VS zullen naar verwachting in de komende dagen beschikbaar komen. De fysieke winkels bleven altijd open.

Omdat ze beschikken over grote hoeveelheden klantgegevens en betalingsinformatie, zijn retailers erg kwetsbaar voor hacking. Op de RetailDetail Night op 19 november in Brussel komt “ethisch hacker” Inti De Ceukelaire demonstreren hoe die kwetsbaarheid nu verschuift van mensen naar artificiële intelligentie. Tickets bestellen? Dat kan via de knop hieronder.