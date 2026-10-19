Aldi-medewerkers plukken 1,3 ton appels voor Limburgse voedselbanken

Aldi schenkt 1,3 ton jonagoldappelen aan de Limburgse voedselbanken. Medewerkers van de discounter plukten de appels zelf bij een teler in Herk-de-Stad.

Samenwerking in de verf

Een groep medewerkers trok naar Herk-de-Stad, waar ze samen 1,3 ton jonagolds plukten. De volledige oogst gaat naar Voedselbanken Limburg – Depot Margo. “Dankzij deze schenking kunnen we gezinnen die het financieel moeilijk hebben een gezonde snack bezorgen”, zegt Bart Buckinx, afgevaardigd bestuurder van de organisatie. Aldi werkt volgens hem al jaren samen met de Limburgse voedselbanken voor de inzameling van voedingsmiddelen.

Met de actie wil Aldi ook zijn samenwerking met Belgische fruittelers in de kijker zetten. Volgens de retailer komen tijdens het Belgische appelseizoen zeven op de tien appels in zijn winkels van eigen bodem. “Belgische telers spelen een centrale rol binnen ons assortiment verse producten”, zegt Sven Du Bois, Procurement Director Fresh Food bij Aldi. “Zodra we kunnen, trekken we steevast de lokale kaart.”