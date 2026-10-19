Chocolademaker Lindt grijpt in aan de top na twee winstwaarschuwingen

Chocoladeproducent Lindt & Sprüngli vervangt topman Adalbert Lechner nadat het bedrijf zijn groeiverwachtingen dit jaar al twee keer moest verlagen. Voormalig CEO Dieter Weisskopf neemt tijdelijk opnieuw het roer over en krijgt de opdracht om de winstgevendheid en groei te herstellen.

Nieuw leiderschap nodig

Lechner vertrekt na 33 jaar bij de Zwitserse chocolademaker, waarvan vier jaar als CEO. Volgens de raad van bestuur heeft Lindt & Sprüngli “nieuw operationeel leiderschap nodig om terug te keren naar consistente, sterke groei en om kansen in al zijn markten wereldwijd te benutten”.