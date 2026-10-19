Zespri lanceert rode kiwi: België krijgt Europese primeur

Na groen en geel is er nu ook een rode kwiwi. Zespri kiest België als eerste Europese markt voor zijn nieuwe soort. De primeur is voorlopig wel van korte duur: door de beperkte oogst zal het fruit maar enkele weken verkrijgbaar zijn.

Europese productie nog pril

De Zespri Red heeft een opvallende rode kern en een zoete, bessenachtige smaak. De nieuwe variëteit ligt sinds midden oktober in de rekken bij onder meer Carrefour, Delhaize, Aldi, Jumbo, Okay, Spar en Intermarché. België krijgt de Europese primeur van een product waaraan Zespri meer dan vijftien jaar werkte. “België is een echte kiwimarkt, en net daarom kijken we ernaar uit om Zespri Red hier als eerste aan consumenten voor te stellen”, zegt Nele Moorthamers, Head of Marketing EU bij Zespri.

De nieuwe kiwi is het resultaat van klassieke kruising en selectie, zonder genetische modificatie. Zespri ontwikkelde de variëteit in Nieuw-Zeeland en testte ze vervolgens jarenlang onder Europese teeltomstandigheden. De Europese productie vindt voorlopig uitsluitend plaats in Lazio, Italië. Daar wil Zespri tussen 2026 en 2028 in totaal 170 hectare met de nieuwe variëteit aanplanten. De eerste Italiaanse oogst begon midden september, nog voor die van de gele SunGold.

Voorlopig blijft het aanbod van de rode kiwi weliswaar beperkt. Door de kleine eerste Europese oogst verwacht Zespri dat de nieuwe variëteit slechts enkele weken in de Belgische supermarkten zal liggen. De commerciële uitrol moet de komende jaren voor grotere volumes zorgen.