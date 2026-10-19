Albert Heijn weer online, Amerikaanse websites Ahold Delhaize nog niet

De app en de website van Albert Heijn zijn weer live, de e-commerce zal vrijdag hervatten. Bij Delhaize is de e-commerce volledig operationeel. De Amerikaanse websites van Ahold Delhaize echter liggen nog steeds plat door het cyberincident.

Bezorgen vanaf vrijdag

Zondag heeft Albert Heijn de website en de app weer live gezet. De meeste functionaliteiten zijn hersteld, zoals bijvoorbeeld de Bonusaanbiedingen en de 10% korting op Bio- en AH Terra-producten voor klanten met AH Premium. Dat meldt de retailer in een update. Ook de e-commerceactiviteiten zullen straks worden hervat: bezorgers gaan vanaf vrijdag geleidelijk weer de weg op. Alle online bestelde boodschappen tot en met donderdag 22 oktober zijn wel geannuleerd. Het is op dit moment ook nog niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen.

Bij Delhaize was de website nooit offline en zijn de e-commerceactiviteiten intussen weer volledig operationeel. E-Deals en gepersonaliseerde aanbiedingen voor Superplus-leden zijn echter nog niet beschikbaar. Zowel bij Delhaize als Albert Heijn worden de winkels goed bevoorraad.

In de VS zijn de website van dochterketens van Ahold Delhaize, zoals Hannaford, Food Lion en Stop&Shop, nog steeds niet live. Het is onduidelijk wanneer dat zal gebeuren. Ook heeft de retailer nog geen verdere duiding gegeven bij de oorzaak van de IT-problemen, die zondag een week geleden ontstonden. Veel experts vermoeden een hack. Belangrijk is wel dat er volgens het bedrijf geen persoonsgegeven gelekt zijn.