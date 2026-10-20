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Geschreven door Pauline Neerman
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The Barn opent tiende biomarkt en plant nog twee vestigingen in 2027

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Food20 oktober, 2026

Na bijna tien jaar rond biomarktketen The Barn de kaap van de tien winkels: op 7 november opent de retailer nummer tien in Sint-Lambrechts-Woluwe. Volgend jaar volgen nog twee nieuwe winkels in Brussel.

Verder in Brussel

Bijna tien jaar na de opening van de eerste biomarkt in Etterbeek bereikt The Barn een nieuwe mijlpaal. De winkel aan de Tomberg 26 in Sint-Lambrechts-Woluwe opent op zaterdag 7 november en wordt de tiende vestiging van het bedrijf, dat naast biowinkels in Brussel ook twee markten in Antwerpen uitbaat.

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