Cyberaanval op Franse supermarkten breidt uit naar andere koelsystemen: tientallen miljoenen schade

De grootschalige cyberaanval op Franse supermarkten blijkt niet beperkt tot koelinstallaties van Danfoss. Ook systemen van Dixell en Copeland zijn getroffen. Bij E.Leclerc moesten medewerkers volledige koelafdelingen leegmaken, terwijl de schade bij Intermarché mogelijk oploopt tot tientallen miljoenen euro’s. Wie achter de aanvallen zit, blijft een raadsel.

Temperaturen tot 80 graden

De cyberaanvallen die sinds maandag honderden Franse supermarkten treffen, blijven zich uitbreiden. Nadat hackers aanvankelijk vooral koelinstallaties van de Deense fabrikant Danfoss manipuleerden, kregen in de nacht van maandag op dinsdag ook winkels met apparatuur van Dixell problemen. De Franse cybersecurityautoriteit Anssi bevestigt dat ook systemen van Copeland doelwit waren.