Mogelijk nog een week IT-storingen bij Ahold Delhaize

Woensdagochtend zijn de gevolgen van het cyberincident bij Ahold Delhaize nog steeds voelbaar. Volgens Europees topvrouw Margaret Versteden-van Duijn duurt het nog “een paar dagen tot een week” tot alles weer is hersteld.

Eerste systemen worden weer opgestart

Ahold Delhaize is bezig met het gefaseerd opstarten van zijn IT-systemen, na het incident dat de operaties sinds zondagmiddag verstoort. “De eerste systemen die worden opgestart hebben te maken met de winkelvoorraad. Daarna volgen de andere systemen zoals de klantenservice. Het duurt nog zeker een paar dagen tot een week tot alles weer volledig is hersteld.” Dat zei Versteden-van Duijn, de voormalige directeur van Albert Heijn in Nederland, die sinds 1 oktober CEO is van Ahold Delhaize Europe & Indonesia, dinsdagavond in het praatprogramma van Eva Jinek op de Nederlandse televisie.

De impact van de cybercrisis bij Ahold Delhaize is in Europa het sterkst voelbaar bij Albert Heijn, waar de e-commerce platligt en de rekken er in sommige winkels leeg bij liggen omdat de bevoorradingssystemen zijn verstoord. De logistiek weer op orde krijgen heeft dan ook de grootste prioriteit voor de retailer. De app, de website en bezorgdienst werken nog steeds niet bij Albert Heijn. Met extra leveringen tracht de retailer lege schappen te vermijden. Bij Delhaize in België is de e-commerce wel operationeel en worden de winkel bevoorraad op basis van eerdere bestellingen.

Dinsdag liet Ahold Delhaize al weten dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat gegevens van klanten of bedrijven werden gestolen bij het incident. De retailer kan nog niet bevestigen of het om een cyberhack gaat: het onderzoek loopt nog.