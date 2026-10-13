Cyberincident Ahold Delhaize: “Geen klantgegevens gestolen”

Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat gegevens van klanten of bedrijven zijn gestolen bij het cyberveiligheidsincident waarmee de retailer sinds zondagmiddag is geconfronteerd. Systemen worden nu gecontroleerd heropgestart.

“Vooruitgang geboekt”

Er heerst nog altijd veel onduidelijkheid over het IT-incident dat Ahold Delhaize zondagmiddag trof. De retailer bevestigt niet of het om een cyberhack gaat: het onderzoek loopt nog, zegt het bedrijf. Veel waarnemers stellen dat dit wel degelijk het geval kan zijn en bekritiseren de gebrekkige communicatie.

Wel heeft de retailer dinsdagmiddag aangegeven dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat gegevens van klanten of bedrijven werden gestolen bij het incident. Ahold Delhaize werkt naar eigen zeggen aan een oplossing. Er is vooruitgang geboekt, waardoor begonnen is aan een gecontroleerde herstart van bepaalde systemen.

Bij Albert Heijn in Nederland ligt de website nog steeds plat (dat geldt ook voor zusterketens Etos en Gall & Gall) en kunnen klanten dus ook geen online bestellingen plaatsen. Ook de app werkt tijdelijk niet. De elektronische prijskaartjes in de winkels geven de correcte prijzen weer aan, maar nog niet de Bonusaanbiedingen.

Bij Delhaize in België is de klantendienst opnieuw bereikbaar. De website werkt, online bestellingen zijn mogelijk met een beperkt aanbod slots, en winkels worden bevoorraad op basis van vroegere bestellingen.