Drankenproducent Refresco wil terug naar de beurs

De Nederlandse drankenproducent Refresco onderzoekt samen met grootaandeelhouder KKR een terugkeer naar de beurs. Bij een mogelijke notering zou het Rotterdamse bedrijf meer dan 10 miljard dollar (8,9 miljard euro) waard kunnen zijn.

Bijna 7 miljard dollar omzet

Refresco en eigenaar KKR hebben de afgelopen weken verschillende zakenbanken aangehoord die een rol willen spelen bij een mogelijke beursgang. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die bij de gesprekken betrokken zijn. Een notering in zowel de Verenigde Staten als Europa ligt op tafel. De voorbereiding bevindt zich nog in een vroeg stadium: Refresco en KKR hebben nog geen definitief besluit genomen en wilden tegenover Reuters niet reageren.