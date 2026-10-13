Morrisons laat meer boodschappen door robots van Just Eat bezorgen

De Britse supermarktketen Morrisons en maaltijdbezorger Just Eat rollen hun autonome bezorgrobots verder uit. In Cambourne kunnen ruim 12.000 inwoners voortaan boodschappen laten bezorgen door zelfrijdende robots. Het is de eerste locatie waar Just Eat uitsluitend met robots boodschappen bezorgt.

Vier winkels aangesloten

Just Eat breidt zijn proefproject met de autonome bezorgrobots van Starship Technologies uit naar Cambourne, in het Britse Cambridgeshire. Voor het eerst introduceert de bezorgdienst er robotleveringen in een gebied waar het bedrijf nog geen traditionele bezorgdienst aanbiedt.