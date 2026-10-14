Distributiecentra Albert Heijn vandaag weer operationeel

In de loop van de dag zullen alle distributiecentra van Albert Heijn weer operationeel zijn, meldt de retailer in een update over het cyberincident dat Ahold Delhaize trof. Online bestellen en bezorgen is nog niet mogelijk.

“Mooie stap vooruit”

“Afgelopen nacht is hard gewerkt aan het weer volledig opstarten van onze distributiecentra. Naar verwachting zijn al onze distributiecentra in de loop van de dag weer operationeel. Dit is een mooie stap vooruit in het herstel van onze bevoorrading. De reguliere leveringen van houdbare producten aan onze winkels zijn weer opgestart. Ook werken we toe naar het hervatten van de reguliere leveringen van versproducten.” Zo luidt de update die Albert Heijn woensdag om 11u20 publiceerde.

Als gevolg van een groot cyberincident lagen verschillende distributiecentra stil, waardoor winkels met lege rekken kampen, zowel in Nederland als in België. Dat moet nu stilaan weer verbeteren, al kan de beschikbaarheid van producten per winkel en per productcategorie nog verschillen. Online bestellen en bezorgen is nog niet mogelijk. Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, kunnen worden gecompenseerd zodra de systemen weer werken. Ook de klantenservice is nog steeds niet bereikbaar. Het onderzoek naar de aard en oorzaak van het cybersecurity incident loopt nog. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat gegevens van klanten of collega’s zijn betrokken bij het incident.