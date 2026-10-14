Collect&Go haakt met advertentie in op cyberincident Ahold Delhaize

De cyberincidenten bij Ahold Delhaize en in de Franse supermarkten hebben Collect&Go geïnspireerd: de boodschappendienst van Colruyt Group speelt met een knipoog in op de actualiteit en verwelkomt nieuwe klanten met gratis bezorging.

“De meningen waren verdeeld”

“Voor wanneer alles even in de soep draait”, staat er op de advertentie die Collect&Go woensdagochtend in de Belgische kranten publiceert. In het Frans luidt de baseline « Quand ça part en cacahuète ». De advertentie bevat een promotiecode waarmee nieuwe klanten gratis levering cadeau krijgen. De retailer speelt hiermee in op de recente chaos bij concurrenten: het cyberincident bij Ahold Delhaize heeft immers de onlinebestellingen bij Albert Heijn volledig stilgelegd. Bij Delhaize werkt de e-commerce wél, zij het met een beperkt aantal slots.

“Te vroeg? Ongepast? We hebben de discussie gehad”, schrijft Collect&Go-directeur Pieterjan Nuitten op LinkedIn. “De meningen waren verdeeld. Want laat één ding duidelijk zijn: niemand lacht met de impact die zulke aanvallen hebben op medewerkers, klanten en bedrijven. Jims had er recent ook last van. Achter elke storing zitten teams die dag en nacht werken om alles weer aan de praat te krijgen. Maar bij Collect&Go geloven we ook dat moeilijke momenten niet altijd nóg zwaarder gemaakt moeten worden. Onze knipoog zit niet toevallig in ons logo. We nemen ons werk heel serieus, onszelf iets minder.”

Heel anders is de toon bij Jumbo in Nederland: “We merken dat het drukker is in onze winkels en bij online bestellingen. Samen met onze collega’s doen we er alles aan om klanten zo goed mogelijk te helpen. Tegelijkertijd leven we mee met Albert Heijn en hopen voor hen dat deze situatie zo snel mogelijk wordt opgelost”, staat er op de website. Zowel Jumbo als onlinesuper Picnic melden een stijging in bestellingen, nu de webshop van de marktleider platligt.