Ahold Delhaize legt de hand op Tesco Tsjechië en Slowakije

Ahold Delhaize heeft een akkoord om 100% van de Tsjechische en Slowaakse activiteiten van Tesco over te nemen. De retailer grijpt zo naar eigen zeggen een belangrijke kans om zijn positie in Midden- en Zuidoost-Europa te versterken.

Nieuwe markt

Dat Tesco van zijn activiteiten op het Europese continent af wou, raakte afgelopen zomer bekend, en Ahold Delhaize werd ook al getipt als mogelijke kandidaat-overnemer. Dat is nu bevestigd. De retailer neemt een netwerk over van meer dan 360 eigen supermarkten, hypermarkten en buurtwinkels, plus meer dan 100 franchisewinkels, die samen ongeveer 3,5 miljard euro omzet genereren en werk bieden aan meer dan 14.000 medewerkers.

De transactie vergroot de schaal van Ahold Delhaize in Midden- en Zuidoost-Europa en brengt de groep ook naar een nieuwe markt, want in Slowakije was de retailer nog niet actief. In Tsjechië zullen de samengevoegde activiteiten van Albert en Tesco naar verwachting marktleider worden.

Ahold Delhaize betaalt voor de acquisitie ongeveer 1,2 miljard euro. De transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2027 worden afgerond, nadat aan de gebruikelijke voorwaarden is voldaan, waaronder goedkeuringen van toezichthouders.