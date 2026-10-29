Vakbond neemt Intermarché onder vuur

Tien ontslagen in een periode van amper twee maanden in een Luikse vestiging van Intermarché doen vakbond CNE aan de alarmbel trekken. De betrokken ondernemer ontkent de beschuldigingen.

Onrechtmatige ontslagen

In de Intermarché aan de Avenue Blonden in Luik, een voormalig filiaal van de groep Mestdagh, vielen volgens vakbond CNE tien ontslagen in amper zestig dagen tijd. Onrechtmatige ontslagen, omdat de werkgever de wet Renault inzake collectief ontslag niet heeft nageleefd, aldus de bond in een persbericht. Bovendien zouden hierbij werknemers met een hoge anciënniteit zijn geviseerd.

De betrokken uitbater, die nog twee andere winkels van Intermarché uitbaat in de regio, ontkent tegenover de RTBF en andere Franstalige media de beschuldiging. Volgens hem kan CNE de bewering niet hard maken en staat hij ter beschikking van de bevoegde inspectiediensten. Ook de Belgische directie van Intermarché wijst elke beschuldiging af. De zelfstandige adhérents zijn volledig onafhankelijk in het beheer van hun bedrijf, benadrukt de keten.

Dat is precies de kritiek van de bonden: door elke winkel als een apart bedrijf te beschouwen, kan de ondernemer ontsnappen aan de regels van het paritair comité 202, hoewel hij meer dan 20 mensen tewerk stelt in zijn drie winkels. De overname van een tachtigtal voormalige Carrefour Market supermarkten van de groep Mestdagh door Intermarché, intussen drie jaar geleden, bracht met zich mee dat de geïntegreerde filialen de overstap moesten maken naar een zelfstandig statuut, een evolutie die door de vakbonden niet bepaald werd toegejuicht.