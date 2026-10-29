Consolidatie in Amerikaanse online boodschappenmarkt: DoorDash verwerft Instacart

De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash gaat zijn sectorgenoot Instacart, gespecialiseerd in het bezorgen van boodschappen, overnemen. Beide bedrijven zien in de deal heel wat voordelen voor zowel retailers als shoppers.

Makkelijker en betaalbaarder

DoorDash betaalt 17 miljard dollar (15,3 miljard euro) voor Instacart in een deal die naar verwachting aan het einde van 2027 of in het eerste halfjaar van 2028 zal worden afgerond. Volgens beide bedrijven biedt het samengaan flink wat voordelen. De fusie zal innovatie in de supermarktsector versnellen en online boodschappen gemakkelijker en betaalbaarder maken voor miljoenen huishoudens, zeggen ze.

DoorDash, dat startte als maaltijdbezorger, heeft gaandeweg zijn diensten uitgebreid naar het bezorgen van boodschappen in voeding en niet-voeding. Instacart, dat begon als een persoonlijke shopperdienst, ontwikkelde bijkomende activiteiten in retail media en instore technologie. Zopas kondigde het bedrijf nog aan dat het stopt met zijn intelligente winkelwagentjes, waardoor Europese pilootprojecten bij Morrisons en Carrefour België worden afgeblazen.

“Nieuwe kansen”

Na de fusie zullen consumenten slechts één abonnement betalen in plaats van twee voor beide diensten. Shoppers die gebruikmaken van Instacart krijgen toegang tot 50.000 extra winkels, bovenop de bijna 100.000 winkels die momenteel al op het Instacart-platform staan. Supermarkten kunnen hun capaciteit voor online bestellingen uitbreiden via de diensten van DoorDash, wat resulteert in snellere en nauwkeurigere leveringen tegen lagere kosten.

“Boodschappen zijn een van de moeilijkste dingen om online goed voor elkaar te krijgen”, zegt Tony Xu, mede-oprichter en CEO van DoorDash. “Instacart heeft jaren besteed aan het verbeteren van de online boodschappenervaring voor supermarkten, terwijl DoorDash een betrouwbaar leveringsnetwerk heeft opgebouwd.”

“Door onze technologie te combineren met de wereldwijde reikwijdte en logistieke capaciteiten van DoorDash, kunnen we nieuwe kansen creëren voor onze retail- en merkpartners en een nog betere ervaring bieden voor klanten en shoppers,” aldus Chris Rogers, CEO van Instacart.