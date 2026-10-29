[In Beeld] Robots verhogen e-commercecapaciteit bij Colruyt Group

Bij Collect&Go, de boodschappendienst van Colruyt Group, zorgen 134 robots voor extra capaciteit. Ze helpen bestellingen tot vijf keer sneller voorbereiden in een van de meest geavanceerde e-commercedistributiecentra voor voedingsproducten in België.

Groeiende vraag opvangen

In het Collect&Go distributiecentrum in Londerzeel halen robots producten automatisch uit de rekken en brengen ze tot bij de medewerkers, die de boodschappen verder controleren en in de plooiboxen plaatsen. Colruyt Group investeert 19 miljoen euro in de grootste Exotec-installatie van België, een technologie die wereldwijd wordt ingezet door toonaangevende e-commercespelers. In de geautomatiseerde opslagstructuur zijn er 40.000 rekplaatsen voorzien en rijden er binnenkort tot 200 robots rond.

Het systeem, dat in het voorjaar werd opgestart, verwerkt vandaag al meer dan 80% van het totale Colruyt- en Bio-Planet-assortiment. Dat biedt Collect&Go de ruimte om de groeiende vraag van klanten naar online boodschappen op te vangen. Vandaag maakt 1 op de 2 Belgen gebruik van een online boodschappendienst en de verwachting is dat online boodschappen verder aan belang blijven toenemen. Colruyt Group ziet online boodschappen niet langer als een aanvullende service, maar als een volwaardig en structureel onderdeel van hoe Belgen boodschappen doen.

Capaciteit verdubbelen

Deze automatisering moet op 5 jaar tijd leiden tot een verdubbeling van de capaciteit in Londerzeel: vandaag verwerkt het distributiecentrum de Collect&Go-bestellingen voor 50 afhaalpunten en voor levering aan huis, en daar zullen nu elk jaar 15 afhaalpunten aan worden toegevoegd. Daarnaast verwerkt Colruyt Group ook nog onlinebestellingen klaargemaakt in de Colruyt-winkels en in een DC in Erpe-Mere.

“Met deze automatisatie bouwen we vandaag al aan de capaciteit, kwaliteit en snelheid die we morgen nodig hebben om online boodschappen voor de laagste prijzen voor nog meer klanten te vergemakkelijken”, zegt Stefan Goethaert, CEO van Colruyt Group. “De technologie maakt het werk van onze collega’s in het distributiecentrum ergonomischer en efficiënter. Door repetitieve taken te automatiseren, creëren we ruimte voor taken waar menselijke expertise en aandacht het verschil maken, zoals extra kwaliteitscontroles, en een efficiënte samenstelling van de goederen in de plooiboxen. Mens en machine gaan zo hand in hand.”