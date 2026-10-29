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Geschreven door Pauline Neerman
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Alcoholvrij bier helpt AB InBev over Chinese kater

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Food29 oktober, 2026
Shutterstock.com

AB InBev heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. De grootste brouwer ter wereld profiteert van de sterke vraag naar alcoholvrij bier, kant-en-klare cocktails en zijn internationale topmerken. In China kelderde de verkoop echter met bijna 17%.

Alcoholvrij bier groeit met 35%

De Belgisch-Braziliaanse brouwer zag de omzet met 4,9% stijgen tot 16,5 miljard dollar (14,8 miljard euro), al namen de verkochte volumes wereldwijd slechts met 0,4% toe. De bedrijfswinst voor afschrijvingen (EBITDA) steeg met 3,9% tot 6 miljard dollar (zo’n 5,4 miljard euro).

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