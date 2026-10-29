Alcoholvrij bier helpt AB InBev over Chinese kater

AB InBev heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. De grootste brouwer ter wereld profiteert van de sterke vraag naar alcoholvrij bier, kant-en-klare cocktails en zijn internationale topmerken. In China kelderde de verkoop echter met bijna 17%.

Alcoholvrij bier groeit met 35%

De Belgisch-Braziliaanse brouwer zag de omzet met 4,9% stijgen tot 16,5 miljard dollar (14,8 miljard euro), al namen de verkochte volumes wereldwijd slechts met 0,4% toe. De bedrijfswinst voor afschrijvingen (EBITDA) steeg met 3,9% tot 6 miljard dollar (zo’n 5,4 miljard euro).