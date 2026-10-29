Zondagsopening op de langere baan bij Aldi

Na een vergadering met de directie afgelopen woensdag willen de vakbonden verdere gesprekken over zondagsopeningen bij Aldi pas in maart hervatten: eerst moet de retailer eerder gemaakte afspraken over de werkdruk nakomen.

“Vertrouwensbreuk”

De vakbonden zien het niet zitten om de zondagsopeningen bij Aldi te bespreken zolang er ook op weekdagen nog knelpunten blijven bestaan, blijkt uit hun reacties tegenover persagentschap Belga. Ze vragen maatregelen in verband met de werkdruk, personeelstekorten en de vervanging van zieke collega’s. Daarover waren al afspraken gemaakt, maar die zijn nog niet nagekomen, stellen ze. ACV Puls spreekt van een “vertrouwensbreuk”.

Die vertraging komt erg ongelegen voor Aldi, dat eerder deze maand had aangekondigd dat het snel werk wil maken van de zondagsopening. De discounter zou alle winkels op zondag willen openen van 8u30 tot 13 uur. Dat vormt een probleem voor de bonden, aangezien de arbeidswetgeving tewerkstelling op zondag slechts toelaat tot 12u.

In haar argumentatie verwijst de directie naar marktaandeelverlies, omdat de meeste concurrenten – met uitzondering van Lidl en Colruyt – nu zeven dagen op zeven geopend zijn. Maar volgens ACV Puls is de zondagsopening niet de enige oorzaak voor dat marktaandeelverlies: wanneer klanten als gevolg van personeelstekorten tijdens de week geconfronteerd worden met voorraadonderbrekingen in de winkels, zoeken ze misschien andere supermarkten op.